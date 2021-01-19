كارجاس : دول العالم الأول تتجه لاستخدام الطاقة النظيفة.. فيديو

أكد ناصر أمين رئيس مجلس ادارة شركة كار جاس ان أى سيارة من الممكن ان تعمل بالغاز الطبيعي، لأنه يتم من خلال العمل بالغاز الطبيعي قطع دورة البنزين السائل والتحويل للغاز، مؤكدا ان السيارات من الممكن أن تعمل بالغاز والبنزين معا.





وأضاف أمين خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن دول العالم الاول الأن أصبحت تتجه للطاقة النظيفة لانهم يحرصون على الصحة إضافة إلى أن الغاز يوفر لقائد السيارة.





وتابع رئيس مجلس ادارة شركة كار جاس أن الغاز لا يستهلك نصف ما يستهلكه البنزين إضافة إلى أن أسعاره أقل من البنزين، مؤكدا أ ن مبادرة "تحويل وإحلال السيارات" للعمل بالغاز الطبيعي تشهد إقبالا غير عادي من المواطنين، وجار تحويل عدد من السيارات حاليا.



