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حوادث

لسوء الأحوال الجوية .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:33 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أسماء الجنبيهى

أصيب 7 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب سوء الأحوال الجوية ، أسفر عنه إصابة كل من :"ويسري حسن عاشور، ٥٢ سنة، ورضا شرف علي، ٤٥ سنة، منصور صابر محمد، ٣٠ سنة، وعبد القوي عبد الناصر، ٣٤ سنة، ومجدي حسن علي، ٣٣ سنة،محمود سامي ذكي ٢٤ سنة، وعبد الرحمن جلال طلعت العجمي، ٢٤ سنة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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