مونديال اليد.. بولندا يكتسح البرازيل 33 /23

حقق منتخب بولندا فوزا كبيرا على البرازيل بنتيجة 33/23 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.





وحسم منتخب بولندا المركز الثاني فى المجموعة الثانية ويصعد للدور الرئيسي مع اسبانيا متصدر المجموعة والبرازيل





جاء الشوط الأول حماسي بين المنتخبين فى ظل تقارب النتيجة على مدار الشوط وانتهي بتقدم بولندا 13/11 وفى الشوط الثاني سيطر المنتخب البولندي على مجريات المباراة وحسم اللقاء بفارق كبير

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس.



