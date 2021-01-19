بتكلفة 63 مليار جنيه.. محافظ الإسماعيلية يكشف أبرز المشروعات القومية داخل المحافظة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، إن عدد المشروعات في المحافظة بلغ 1300 مشروع بتكلفة 63 مليار جنيه منهم 9 مشروعات قومية بتكلفة 47 مليار جنيه وأهمها مشروعات الطرق الرئيسية ومنها طريق الإسماعيلية القاهرة، ومحور 30 يونيو، وأنفاق تحيا مصر للربط بين الإسماعيلية وشرق القناة ".





وأضاف شريف بشارة في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أنه هناك 21 مشروع محطات صرف صحي بتكلفة 3 مليار جنيه يغطوا النطاق الجغرافي لمحافظة الاسماعيلية بالكمال".





وتابع شريف بشارة:" مجموعة المشروعات القومية في المحافظات تهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتعتبر المشروعات القومية متكاملة، و والانفاق اختصرت زمن الوصول من مدينة الاسماعيلية إلى الإسماعيلية الجديدة في ثلث ساعة فقط".





وأكمل شريف بشارة:" 48 % من مساحة الاسماعيلية في شرق القناة وبالتالي تعتبر منطقة واعدة ويبنى فيها مدينة جديدة بالكامل".





ولفت شريف بشارة:" مدينة الإسماعيلية الجديدة متواجدة في شرق القناة و تم اكتمال المرحلة الأولى من حيث المناطق الخدمية والإسكان ونستهدف ان يكون المجتمع متكامل".



