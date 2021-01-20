غادة والي: 2021 سيكون عام مكافحة الفساد

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن عام 2021 على مستوى العالم سيكون عام مكافحة الفساد.





وأوضحت أنه لأول مرة فى شهر 6 سيتم عقد جلسة استثنائية لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الفساد، وتأثير الفساد على إعادة البناء، وتأثير الفساد على الاستثمار، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مصر تستضيف فى ديسمبر مؤتمر الدول متعدد الأطراف، وهذا أكبر مؤتمر لـ محاربة الإرهاب.





ولفتت إلى أن المؤتمر سيتم فى مدينة شرم الشيخ، موضحة أن هناك فعاليات كثيرة و مقترحات بتشريعات لوضع خارطة البناء بـ نزاهة، من 160 دولة.





وأشارت إلى أنهم يعملون على مرحلة إعادة البناء ما بعد وباء كورونا فى عدد من الدول.





وأوضحت، أنها ناقشت فى أكتوبر الماضى مع النائب العام، مكافحة الفساد و التدفقات المالية غير المشروعة، وأكدت أنهم على تواصل بجميع جهات تنفيذ القانون بمصر.





وأوضحت أن مصر لديها جهود كبيرة فى محاربة غسيل الأموال، والرقابة على الأموال التى تدعم الإرهاب.





وكشفت أنهم يعملون على وضع رؤية لأفريقيا لمحاربة الفساد، مؤكدة أن افريقيا أكبر منطقة بالعالم تعانى من تدفق أموال غير مشروعة، وأن العام الماضى شهد تدفقا وصل لـ 80 مليار دولار على أنها أموال فاسدة وتخرج بشيء غير شرعي.







