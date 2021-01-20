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منوعات

عبيد.. أكبر سفينة خشبية عربية تدخل موسوعة جينيس تصل إلى عمان.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

في مراسم احتفالية مميزة، شهدت سلطنة عمان، أول أمس، دخول أكبر سفينة خشبية في العالم، موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ وذلك بعد استقبالها عبر ميناء خصب.


وأوضح حساب شركة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية، عبر تغريدة بموقع تويتر أن الشركة استقبلت بميناء خصب أكبر سفينة خشبية بالعالم ويطلق عليها اسم عبيد.


وصنّفت سفينة "عبيد"، في موسوعة جينيس، كأكبر سفينة خشبية عربية في العالم، لطولها الذي وصل لنحو 91.47 متر طولًا (يُعادل طول ملعب كرة قدم أمريكية) وعرضها 20.41 متر (يساوي نصف طول ملعب من النوع نفسه) حسب الموسوعة.


وبحسب صحيفة السومرية، أطلق اسم "عبيد" على السفينة؛ نسبة إلى عبيد جمعة بن ماجد الفلاش، وهو بحار وصانع سفن إماراتي.

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