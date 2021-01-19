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أخبار البلد

بعثة فريق الرأس الأخضر في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة.. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأثنين، بعثة فريق الرأس الأخضر لكرة اليد، استعدادا لمغادرتهم القاهرة، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلغاء مباراته مع ألمانيا بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بين اللاعبين. 

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل 17 لاعبا من فريق الرأس الأخضر، حيث يتم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، ومن المنتظر أن يغادروا في الواحدة بعد منتصف الليل، على متن رحلة إيرفرانس. 

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببعثة منتخب اليد. 

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد، قرر إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر، بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بمنتخب الرأس الأخضر.
بعثة فريق الرأس الأخضر في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة.. صور
بعثة فريق الرأس الأخضر في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة.. صور
بعثة فريق الرأس الأخضر في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة.. صور
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