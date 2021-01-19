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رياضة

عبد الجليل: طريقة موسيماني فى التدوير خاطئة والأهلى قادر على لعب نهائى مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:41 م
موسيماني
موسيماني
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محمد رشاد
أكد محمد عبدالجليل نجم الاهلي السابق أن الدحيل من أفضل فرق الدوري القطري خلال الفترة الأخيرة مشدا على أن الفريق الاحمر يملك لاعبين مميزين.

وقال عبدالجليل فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أنصح موسيماني بتثبيت التشكيل فى مباريات الدوري قبل انطلاق كأس العالم للأندية والأهلى فريق كبير ومكانته تؤهله للعب على النهائي".

وأضاف: "أرفض سياسة موسيماني فى التدوير والأهلى كان افضل من البنك الأهلى وقرار ابعاد محمد شريف عن المشاركة اساسيا خاطيء".

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري WE المصري على ستاد المكس بالأسكندرية.

ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، لكن سيسمح للزمالك حين يخوض مباراته بالجولة ذاته الانفراد بقمة الدوري حل الفوز على الجونة.

وأصبح رصيد البنك الأهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.
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