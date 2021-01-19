الأجواء باردة جدا.. الأرصاد: أمطار على القاهرة خلال ساعات.. فيديو

قال محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل الجوية ،: اننا الان في فصل الشتاء الفعلي وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث ان درجة الحرارة الصغرى وصلت إلى 9 درجات على محافظة القاهرة وفي المدن الجديدة أقل من ذلك .
وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: نشاط الرياح هو الذي يجعلنا نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مثل اليوم وغدا مؤكدا ان يوم الخميس ستستقر الأجواء وستعود درجات الحرارة لما كانت عليه مرة أخرى .
واوضح محمود شاهين ، أن الأمطار ستستمر حتى ظهر الغد وبعد ذلك تستقر الأجواء تدريجيا لافتا أن القاهرة سيكون بها امطار مساء اليوم من خفيفة إلى متوسطة و المتوقع خلال الساعات القادمة سقوط أمطار على القاهرة .