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غادة والي: الرياضة مجال لبناء المجتمعات.. ونعمل على محاربة الفساد بها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:18 ص
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي
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البهي عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنهم يتابعون مكافحة الفساد بـ الفيفا، موضحة أنها استقبلت رئيس الفيفا بـ مكتب الأمم المتحدة و تم توقيع اتفاقية لتنظيم العمل، والعمل على مكافحة الفساد بالمنظومة الرياضية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الفيفا معني بـ كرة القدم و هناك عمل مع اللجنة الأولمبية لـ مكافحة الفساد بالرياضة الأولمبية ومحاربة استخدام المنشطات.

وأكدت أن الرياضة مجال لبناء المجتمعات، ودخول الفساد فى الرياضة سيكون له تأثير على الشباب و يتسبب فى حدوث اكتئاب وعدم ثقة.

وكشفت أن عام 2021 على مستوى العالم سيكون عام مكافحة الفساد و أنه لأول مرة فى شهر 6 سيتم عقد جلسة استثنائية  لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الفساد، وتأثير الفساد على إعادة البناء، وتأثير الفساد على الاستثمار، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.

وتابعت أن مصر تستضيف فى ديسمبر مؤتمر الدول متعدد الأطراف، وهذا أكبر مؤتمر لـ محاربة الإرهاب.

ولفتت إلى أن المؤتمر سيتم فى مدينة شرم الشيخ، موضحة أن هناك فعاليات كثيرة و مقترحات بتشريعات لوضع خارطة البناء بـ نزاهة، من 160 دولة.

وأشارت إلى أنهم يعملون على مرحلة إعادة البناء ما بعد وباء كورونا فى عدد من الدول.

وأوضحت، أنها ناقشت فى أكتوبر الماضى مع النائب العام، مكافحة الفساد و التدفقات المالية غير المشروعة، وأكدت أنهم على تواصل بجميع جهات تنفيذ القانون بمصر.

وقالت إن مصر لديها جهود كبيرة فى محاربة غسيل الأموال، و الرقابة على الأموال التى تدعم الإرهاب.

وكشفت أنهم يعملون على وضع رؤية لأفريقيا لمحاربة الفساد، مؤكدة أن افريقيا أكبر منطقة بالعالم تعانى من تدفق أموال غير مشروعة، وأن العام الماضى شهد تدفقا وصل لـ 80 مليار دولار على أنها أموال فاسدة وتخرج بشيء غير شرعي.

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