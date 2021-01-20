القدر الكافي للقراءة في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنه.. فيديو
الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:31 ص
القدر الكافي للقراءة في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنه
كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن القدر الكافي للقراءة في الصلاة سواء للمأموم أو للإمام. وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الأصل في القراءة أثناء الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة فقط فهي الركن الأساسي في القراءة، أما قراءة سورة بعد الفاتحة فهو سنة وليس واجبا.
وأشار إلى أن القدر الكافي للقراءة في الصلاة، ليس أمرا معينا، ولكن بقدر ما يرغب في قراءته المصلي إذا كان منفردا فله أن يقرأ ما شاء، سواء سورة مكونة من سطر ولحد، أو قراءة القرآن كله، إن استطاع.
وأوضح، أنه لو كان يؤم المصلين فلا ينبغي له أن يطيل القراءة لأن المصلين فيهم الضعيف وذا الحاجة.
قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلوات المفروضة.
وأوضح «وسام»عبر فيديو بثته دار الإفتاء عبر « يوتيوب»، أنه يشترط لذلك استعمال الجوال في قراءة القرآن فقط ولا تكون الحركة المتعلقة بالجوال كثيرة فتبطل الصلاة.
وطالب أمين الفتوى بغلق بيانات الهاتف حتى لا تشغله الرسائل عن الصلاة، فيتحول لأداة تلهيه عن الصلاة وليس لقراءة القرآن.
حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة
من ناحية أخرى أوضح الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن من يقرأ فى المصحف أثناء الصلاة تكون صلاته صحيحة وليست باطلة، ولكن الأولى له أن يقرأ بما يحفظ.
وأضاف شلبي في فتوى له، ردًا على سؤال: «هل يجوز مسك المصحف والقراءة منه فى صلاة العشاء أو قيام الليل ؟»، أنه يجوز مسك المصحف لقراءة القرآن منه فى النافلة والفريضة.
وأشار إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان فى صلاته بما يحفظ ويجعل مسك المصحف والإنشغال بتقليب الورق خارج صلاة الفرض فليس هذا مكان ختم القرآن.