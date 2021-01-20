القدر الكافي للقراءة في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنه.. فيديو

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن القدر الكافي للقراءة في الصلاة سواء للمأموم أو للإمام.





وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الأصل في القراءة أثناء الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة فقط فهي الركن الأساسي في القراءة، أما قراءة سورة بعد الفاتحة فهو سنة وليس واجبا.





وأشار إلى أن القدر الكافي للقراءة في الصلاة، ليس أمرا معينا، ولكن بقدر ما يرغب في قراءته المصلي إذا كان منفردا فله أن يقرأ ما شاء، سواء سورة مكونة من سطر ولحد، أو قراءة القرآن كله، إن استطاع.





وأوضح، أنه لو كان يؤم المصلين فلا ينبغي له أن يطيل القراءة لأن المصلين فيهم الضعيف وذا الحاجة.



