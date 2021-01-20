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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف 3 نواب رؤساء مدن.. ومدير جديد للعلاقات العامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:10 ص
محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء الثلاثاء ، قرارًا حمل رقم 59 لسنة 2021م، والذي تضمن إنهاء تكليف أحمد ماهر اللوزي، مدير عام العلاقات العامة بالديوان العام بالمحافظة من منصبه، وتكليفه للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بلطيم.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف سليم محمد أبو شريف، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة فوه، وإنهاء تكليف محمد فوزي عبد العزيز، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، وتكليفه للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة بيلا.

وشمل القرار - أيضًا - تكليف محمد صلاح فتح الله،المفتش المالي والإداري بالديوان العام، للعمل مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالديوان العام.
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