أهلها وهي راضيين.. رامي عياش يثير الجدل بدفاعه عن زواج القاصرات

أثار الفنان اللبناني رامي عياش، حالة كبيرة من الجدل بدفاعه عن زواج القاصرات من خلال تغريدات له عبر تويتر، منتقدًا وضع قانون لتحديد سن الزواج في سن 18 عامًا.





وقال رامي عياش، في تغريدة اخرى له عبر حسابه الرسمي على تويتر: «‏إلى الجهّال أقول، بكتير بلدان.. عمر الـ 16 سنة لا يعتبر قاصر.. فليش بدن يطلعوا قرار بمنع البعض اذا أهلها وهي راضيين.. بس يصير قرار عالمي منبقى مناخد فيه.. ومين جاب سيرة الأطفال».





وتابع رامي عياش، في تغريدة اخرى: «‏شخصيا أكيد ما بحبذ فكرة الزواج المبكر.. هيدا رأي شخصي.. ولكن ضد قمع الناس اللي بتشوفوا مناسب».





كان رامي عياش طرح فيديو كليب "دقى يا مزيكا" على يوتيوب، وعلى محطات الراديو.



