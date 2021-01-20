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فن

أهلها وهي راضيين.. رامي عياش يثير الجدل بدفاعه عن زواج القاصرات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:12 ص
رامي عياش
رامي عياش
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سعيد فراج
أثار الفنان اللبناني رامي عياش، حالة كبيرة من الجدل بدفاعه عن زواج القاصرات من خلال تغريدات له عبر تويتر، منتقدًا وضع قانون لتحديد سن الزواج في سن 18 عامًا. 

وقال رامي عياش، في تغريدة اخرى له عبر حسابه الرسمي على تويتر: «‏إلى الجهّال أقول، بكتير بلدان.. عمر الـ 16 سنة لا يعتبر قاصر.. فليش بدن يطلعوا قرار بمنع البعض اذا أهلها وهي راضيين.. بس يصير قرار عالمي منبقى مناخد فيه.. ومين جاب سيرة الأطفال». 

وتابع رامي عياش، في تغريدة اخرى: «‏شخصيا أكيد ما بحبذ فكرة الزواج المبكر.. هيدا رأي شخصي.. ولكن ضد قمع الناس اللي بتشوفوا مناسب». 

كان رامي عياش طرح فيديو كليب "دقى يا مزيكا" على يوتيوب، وعلى محطات الراديو.

يذكر أن الأغنية قام بغنائها رامى لأول مرة في حفلى افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع، وكانت المفاجأة ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب، ومشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلى علوي وبشرى وأروى جودة وأمينة خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفة وسلمى أبو ضيف وباسل الزارو.
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