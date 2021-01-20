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محمود محيي الدين: النمو لن يكون متوازنا في الدول وسيتراوح بين 2 لـ 3% بإفريقيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:22 ص
الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي، إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير كبير على الاقتصاد بالعالم، موضحًا أنه لا يوجد توقعات بتأثير الموجة الثانية على الاقتصاد بشكل رسمى حتى الآن.

وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الأرقام الخاصة بتأثير كورونا على الموجة الأولى مازالت فى مرحلة المراجعة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى سيعلن توقعاته بخصوص وضع الاقتصاد العالمي بعد تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، وأكد أن سيكون هناك نوع من أنواع التحسن بمعنى أن ما خسره العالم فى العام الماضي سيعيد فى العام الحالى وسيكون هناك نمو فى الاقتصاد  بنسبة 4 أو 5 %. 

وأشار إلى أن هناك تزايدا فى الموجة الرابعة للديون، وهناك تخوف من عدم التزام بعض الدول بالسداد.

وأوضح، أن النمو فى الدول لن يكون متوازنا ولن يكون على كافة القطاعات الاقتصادية، وأن الصين والهند من الممكن أن يتجاوز معدل النمو فيهما 8%، والدول المتقدمة يتراوح بين 3 لـ 5، والدول العربية والأفريقية معدل النمو سيتراوح بين 2لـ 3%.
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