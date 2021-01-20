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أخبار البلد

استقرار في جميع الأنواع.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:59 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20-1- 2021.


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20- 1- 2021
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 26 و27 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 15 إلى 16 جنيهًا.


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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و2.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


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وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 34 و36 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 42 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.


وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 31 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.


يُذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
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