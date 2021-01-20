منهم محمد منير.. هاني شنودة: النجم أعرفه من لمعة عينه.. وكنت بقول للمطربين اسمعوا النقشبندي

قال الموسيقار هاني شنودة، إن المقطوعات الموسيقية التي يؤلفها تكون باسم السنة التي تم تأليفها فيها.





وأضاف هاني شنودة في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك مطربون كُثر لكن النجم أنا أعرفه من لمعة عينيه".





وتابع هاني شنودة: " كنت أدرب المطربين على الاستماع إلى النقشبندي ولازم المطرب يسمع فرانك سيناترا والإنشاد الديني والشيخ الطبلاوي والشيخ محمد رفعت" .





وأكمل هاني شنودة: "عمرو دياب ومحمد منير لهم شخصيتهم الخاصة بهم والتميز يأتي من خلال الإطلاع على كافة الأشكال والأنواع في عالم الموسيقى".



