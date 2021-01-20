منعت أولادها من الزواج.. أغرب مشكلة عُرضت على شيخ بدار الإفتاء.. فيديو

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أغرب مشكلة عرضت عليه في مسألة الإفتاء.





وقال ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك، إنه تعرض لحالة امرأة لا تريد لأحد من أولادها الذكور أو الإناث أن يتزوجوا نهائيا، وتريد أن يكونوا كلهم بجوارها في البيت فقط.





وأضاف: استمر هذا الوضع كثيرا حتى أن أحد أولادها تزوج وأنجب بدون علمها حتى أن أحفادها كبروا وبدأوا يزورونها وهي لا تعلم أنهم أحفادها.





ونوه إلى أن بعض الناس لديهم تحكم صعب وشديد وهذا لا يلتفت إليه، وقد يكون الأمر في صورة غيرة شديدة من الأم على أولادها، حتى لو تركتهم يتزوجون تتدخل في كل شئون حياتهم بل وتفسدها.





وأشار إلى أن عامة الأمهات والآباء الآن حينما يعترضون على فكرة زواج الابن أو البنت من شخص معين، فتكون لهم رؤية مختلفة وعلى الابن أو البنت أن يعي ذلك ويقيم رفضهم.



