هبة القدسي تكشف تفاصيل استعدادات ما قبل تنصيب جو بايدن.. فيديو

قالت هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن ، إن العاصمة الأمريكية مختلفة تماما الآن؛ لاننا في الساعات الأخيرة قبل تنصيب جو بايدن ولا يمكن السير في أى شارع من شوارعها مؤكدة أن هناك شوارع مغلقة منذ عدة أيام بسبب قربها من البيت الأبيض .





وأضافت هبة القدسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر ،: الشوارع جميعها مغلقة وإذا أردت العبور من أحد الشوارع عليك اثبات هويتك و سبب قدومك، لافتة إلى أن ساحات انتظار السيارات مغلقة ومحطات المترو أيضا.



