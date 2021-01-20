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توك شو

مصطفى الفقي: الفترة الأولى من حكم مبارك كانت مثالية للغاية.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:17 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، إنني حضرت فترة حكم الرئيس مبارك وفي فترة حكم عبد الناصر كنت شابًا مشاركًا في الأنشطة عن بُعد وفي عصر الرئيس السادات كنت في الخارج في بريطانيا أو الهند.

وأضاف مصطفي الفقي خلال برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الفترة الأولي من حكم الرئيس مبارك كانت مثالية للغاية، والأمور كانت تمضي بشكل منتظم، والجميع في الوطن شعر بحالة انفراجة.

وأوضح الفقي: ارسلت رسالة الى الدكتور أسامة الباز في نوفمبر سنة 1981 وطلبت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة لنصل فيها إلى شيء، حتى عام 2011 .
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