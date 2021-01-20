مصطفى الفقي: الفترة الأولى من حكم مبارك كانت مثالية للغاية.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، إنني حضرت فترة حكم الرئيس مبارك وفي فترة حكم عبد الناصر كنت شابًا مشاركًا في الأنشطة عن بُعد وفي عصر الرئيس السادات كنت في الخارج في بريطانيا أو الهند.





وأضاف مصطفي الفقي خلال برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن الفترة الأولي من حكم الرئيس مبارك كانت مثالية للغاية، و الأمور كانت تمضي بشكل منتظم، والجميع في الوطن شعر بحالة انفراجة.



