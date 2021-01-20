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بين الناس

محرقة مستشفى النصر تعرّض صحة سكان حلوان للخطر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:18 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الخوف والرعب بين سكان منطقة حلوان بسبب وجود محرقة داخل مستشفى النصر، أمام الأماكن السكنية، التى أصبحت مصدرًا للأمراض، وباتت الأجواء خانقة- وفقا لأحد سكان المنطقة- تلاشى معها الأمل فى نسمة هواء عليل تملأ صدورهم .

ويقول المواطن وجيه يونس فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع صدى البلد : عايشين فى رعب ليل ونهار، خايفين من الأمراض، مشيرًا إلى أن المنزل لا يفصله عن المحرقة سوى مسافة قصيرة حيث يتطاير الدخان من فوهة ماسورة المحرقة، ويتسرب إلى المنازل .  
 
وأضاف : يتم حرق المخلفات الخطرة وبجوارها مخزن أنابيب أكسجين وحضانات الأطفال وبمجرد تشغيل المحرقة سرعان ما تهاجم الأدخنة والأتربة الملوثة المنبعثة منها المرضى داخل غرفهم، الأمر الذى يضاعف معاناتهم مع المرض مما يعرض حياتهم للخطر، وقال: "لا نستطيع فتح الشبابيك دائما بسبب الروائح والأدخنة التى تضر صحتنا وصحة أطفالنا ".
 
واستطرد: نخاف من خطورة الإصابة بالعدوى. حيث إن النفايات الطبية تشكل خطراً على المواطنين بسبب احتوائها على الكائنات المجهرية الدقيقة، التي يمكن أن تصيب المرضى في المستشفيات، والأفراد وعامة الناس من سكان المنطقة، مطالبين بنقلها لأماكن خالية من السكان حفاظًا على صحة المواطنين لما تسببه من أمراض خطيرة.

مناشداً المسئولين بجهاز شئون البيئة، ومديرية الصحة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفى لعدم قيام إدارة المستشفى  بالتخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى لتأمين بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والعاملين و سكان المنطقة ، و العمل على نقل المحرقة خارج الكتله السكنية .  

للتواصل مع القارئ من خلال رقم :
 01271366002

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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