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بين الناس

أهالى أوسيم للمسئولين: ظلام دامس ورعب يسيطران على منطقة المقابر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
ظلام دامس تشهده منطقة المقابر الموجودة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة ، مما يثير الرعب والخوف والقلق في نفوس أهالي القرية، بالاضافة إلى اعاقة عملية دفن الموتى التي تتم أحيانا أثناء الليل.
ويقول المواطن محسن غباشى ، في رساله بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" : هذا الظلام يجعل دفن الميت في غاية الصعوبة، ويضطرون الى انارة المقابر بالكشافات اليدوية، حتى يتسنى لهم دخولها ودفن الميت، وقد يتعرضوا لبعض المواقف المخيفه أحيانا.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة انارة المنطقة بالكامل عن طريق تركيب أعمدة الكهرباء والكشافات، ليتمكن أهل القرية على الأقل من المرور بجوار المقابر وقلوبهم مطمئنة بدلا من الرعب والخوف والظلام المسيطر عليهم.
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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