براءة سائقي قطاري «إيتاى البارود» وحبس المشرف الفني 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات جنوب البحيرة الدائرة الثالثة المنعقدة بمدينة الرحمانية ، الحكم في القضية رقم ٧٣٣لسنة ٢٠١٨ كلي جنوب البحيرة ببراءة محمد احمد صقر قائد القطار رقم اكسبريس المتجه من ايتاي البارود الي القاهرة بخط المناشي، وصابر الغنام قائد قطار مخصوص الفحم (بضائع) والذي تصادف أثناء تخزينه بمنطقة ابو الخاوي بكوم حمادة البحيرة ، وقوع حادث تصادم مع القطار الآخر ما أسفر عن مصرع ١٢ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين وحدوث خسائر وتلفيات بقيمة ٤٣٩ ألف جنيه بالسكة الحديد، وحبس المشرف الفني لتشغيل القطارات وأوامر التحرك ثلاث سنوات غيابيا.





وحضر المتهمون من محبسهم للجلسة، وحضر محمد مصطفي الجرواني، وصابر جمعه سكر ، ومحمد احمد صقر المحامين.





وطالب دفاع المتهمين سائقي القطارين تأسيسًا علي عدم مسئوليتهما عن وقوع الحادث وما نتج عنه لعدم ارتكاب ثمة أخطأ، ولأن المسئولية تقع علي عامل الحركة محمد المليجي حشبش والسابق ادانته عن ذات الواقعة بالسجن ١٥ عامًا، وعدم ارتكاب المتهم شريف صقر سائق قطار الركاب اي اخطاء وانه كان قادم من ايتاي البارود متجه في خط المناشي الي القاهرة واصطدم بمنطقة ابو الخاوي التابعه لمركز كوم حماده مع قطار مخصوص الفحم البضاعة والذي تصادف تخزينه علي خط ٣ وذلك بسبب قيام عامل التحويلة بدلوف لغرفة التحكم المركزي والعبث بنظام التامين الالكتروني وتعجل التحويل قبل مرور كامل عربات القطار





وقد أوضح الدفاع للمحكمة عدم عدم مسئولية قائد قطار الركاب أيضا لقائد قطار البضائع وعدم ارتكابهم لثمة مخالفات جنائية او إدارية طبقا لما ورد بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة عقب الحادث التي تكونت من فرع التسليح بالقوات المسلحة وأساتذة من الكلية الفنية العسكرية وعضو من الرقابة الادارية.





كما أردف الدفاع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها وتلك الجناية منسوخة وسبق أن تم حفظها. بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وبعد فتره تم إحالتها لمحكمة الجنايات.





وأضاف دفاع المتهمين أن عدم تشغيل جهاز Arc ليس له دور في وقوع الحادث لانه جهاز الكتروني يستشعر اي خطر علي شريط السكة الحديد ويقوم بتنبيه قائد القطار من إشارات يرسلها إليه عبر الجهاز تؤدي اتوماتيكيا بتخفيف السرعة او ربط الفرامل وهو ما يسمى بجزرة الهواء.





وقد أصدر وزير النقل قرار يتيح لقائدي القطارات تشغيل او عدم تشغيل جهاز Arc حرصا علي وصول القطارات في مواعيدها المحددة وعدم تأخيرها لعدم حدوث خسائر للمواطنين مستخدمي السكه الحديد، لان هناك مشاكل فنية في تفاعل الجهاز في أجزاء بعض الطرق مع خطوط السكة الحديد.