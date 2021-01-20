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رياضة

شادي حسين يتحدث عن الانضمام لمنتخب مصر وطموح سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
 أكد شادي حسين مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، أنه يطمح للتتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم.

وقال "شادي" في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إنه لا يهم من الذي يُحرز الهدف في الفريق ولكن الأهم المكسب فقط.

وأضاف أن انضمام أحمد ياسر ريان للفريق إضافة كبيرة لنا، ونجح في الانسجام سريعًا معنا.

وتابع أن أحمد محسن لاعب مميز وإضافة للفريق منذ انضمامه في بداية الموسم.

وأشار إلى أن طموحه؛ التواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة، ويحاول بكل الطرق أتواجد خلال الفترة في معسكرات الفراعنة.

ونوّه بأنه يتمنى انضمام أكبر عدد من لاعبي سيراميكا كليوباترا في منتخب مصر.
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