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بين الناس

سكان شارع الترعة بالدقهلية يطلبون تنفيذ إزالة منزل آيل للسقوط.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن علاء نبيه محمد ، المقيم شارع الترعه فى قرية هلا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية ،  فى  رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ يتضرر فيها وجود جزء من منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر . 

ويقول فى رسالته : أن المواطن عصام عبدالعظيم عبداللطيف صدر ضدة قرار إزالة رقم 37لسنة 2012وتم التنفيذ الجزئي فى 31/5/2017 ، بالمحضر الانضامى 5775لسنة 2017 وترك عمود خرسانى مشكل خطورة داهمه عليا وعلى اسرتى وعلى الماره ونصفين من لاعمدة بالشارع وقد صدر قرار ازالة الأنقاض رقم 1441لسنة2018 وفى ضوء مذكرة رئاسة مجلس مدينة ميت غمر وارد 147فى 30/3/2020 وأثناء تنفيذ القرار برفع الأنقاض تم الاعتراض من المنفذ صده عصام عبدالعظيم عبداللطيف وتحرر عنه المحضر رقم 37322 لسنة 2020 وقامت الوحدة لمحلية بهلا بإصدار خطاب لتحديد ميعاد للتنفيذ المؤرخ في 13/12/2020واردالوحده رقم 126+م لتنفيذ القرار 1441لسنة 2018 حفاظًا على المال العام وعلى الشارع كملكية عامه والخطورة الداهمة عليا وعلى اسرتى لتعدى المواطن عصام عبدالعظيم عبداللطيف على 48متر بالشارع العام .

مناشد المسئولين بلجنة المنشآت الايلة للسقوط بالمحافظة بالحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01003636486
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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