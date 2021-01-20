فقاعة طبية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية المطبقة بمونديال اليد 2021

قالت "نانسي علي" عضو لجنة الاتصال والبث بكأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ ، إن نظام الفقاعة الطبية هو منع اختلاط الفرق حتى الوصول إلى فندق الإقامة، عبر حافلات معقمة، ويكون فى استقبالهم طاقم طبي لإجراء مسحات كورونا ، مضيفة أن هذا النظام يطبق أيضًا على جميع الوفود المشاركة فى البطولة والعاملين فى الفنادق و الاستادات وكل من يحتك داخل البطولة .
وأضافت "علي" خلال مداخلة عبر zoom على قناة "Ten” أنه لن يخرج أي منتخب من فندق الإقامة سوي للذهاب لخوض التدريبات والمباريات للحد من الإصابات بفيروس كورونا.
وأكدت "علي" أن البطولة تمثل تحديا كبيرًا للدولة المصرية؛ لإثبات أنها قادرة على تنظيم بطولة بهذا الحجم، باعتبارها أول بطولة مجمعة تضم ٣٢ فريقا من مختلف دول العالم فى مصر فى ظل أزمة فيروس كورونا.