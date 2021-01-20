فقاعة طبية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية المطبقة بمونديال اليد 2021

قالت "نانسي علي" عضو لجنة الاتصال والبث بكأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ ، إن نظام الفقاعة الطبية هو منع اختلاط الفرق حتى الوصول إلى فندق الإقامة، عبر حافلات معقمة، ويكون فى استقبالهم طاقم طبي لإجراء مسحات كورونا ، مضيفة أن هذا النظام يطبق أيضًا على جميع الوفود المشاركة فى البطولة والعاملين فى الفنادق و الاستادات وكل من يحتك داخل البطولة .





وأضافت "علي" خلال مداخلة عبر zoom على قناة "Ten” أنه لن يخرج أي منتخب من فندق الإقامة سوي للذهاب لخوض التدريبات والمباريات للحد من الإصابات بفيروس كورونا.



