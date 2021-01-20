تيفاني خرجت من البيت الأبيض بـ «عريس».. إعلان خطوبة نجلة ترامب في يوم نهاية حكم والدها

حصلت تيفاني الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على عريس جديد إذ أعلنت عن خطبتها تزامناً مع وداع والدها البيت الأبيض.





ونشرت تيفاني صورة لها وخطيبها مايكل بولس في البيت الأبيض، في آخر يوم لها بداخله، فالتوقيت واضح لدرجة أنه يجعل الناس على تويتر يسخرون.





وكتب المنتج الأمريكي جيبسون جونز، "تيفاني تبحث على ما يكفي من الوقت للتأكد من أنها ستلتقط صورة خطوبتها في البيت الأبيض، بينما لا يزال بإمكانها الوصول".





وأعلنت تيفاني ترامب عن خطوبتها على تطبيق انستجرام، حيث كتبت: "لقد كان شرفًا للاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ليس أكثر من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل! الشعور بالبركة والإثارة للفصل القادم! ❤️ "





وعلقت شقيقتها ايفانكا مستشارة الرئيس الأمريكي السابق قائلة "سعيدة جدا لك ولمايكل! أحبك تيف! ♥".





كما غرّد كيفن مايستو، "قالت تيفاني للتو أن الشيء الأكثر خصوصية خلال إدارة والدها كان مشاركتها الخاصة."





وتساءل: هل تعني هذه الملاحظة أنه طرح السؤال بالفعل على أرضية البيت الأبيض؟ هل يمكن أن يكون هذا الارتباط قد حدث قبل أيام قليلة أو حتى أسابيع؟ ربما لم ترغب السيدة ترامب في الإعلان عن الأخبار في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في مبنى الكابيتول في 6 يناير، لكن كان عليها نشر الخبر قبل انتقال بايدن الى البيت الأبيض ، وهكذا انتهى الأمر بنشرها لإعلان خطبتها في 19 يناير.





ويأتي خبر إعلان خطوبة ابنة ترامب الكبرى قبل ساعات من مغادرة والدها البيت الأبيض، وانتهاء ولايته رسميا، اليوم الأربعاء، كـ رئيس للولايات المتحدة، وتنصيب منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي بدأت واشنطن في مراسم استقباله والتي ستجرى تحت مراقبة أمنية مشددة.









