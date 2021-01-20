شاب أوكراني يحول أوراق الشجر المتساقطة إلى ورق صديق للبيئة.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" فيديو لشاب أوكراني يدعى "فالنتين فريتشكا" تمكن من تحويل الأوراق المتساقطة من الاشجار إلى ورق منتجات صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع شركة محلية .





وأوضح الفيديو أسرار هذه الفكرة التي تساعد بشكل كبير على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوي والحد من قطع الاشجار لصناعة الورق.





ومن جهتها، قالت الشركة المسؤولة عن إعادة التدوير ،"إنه يتم استخدام من ٢ إلي ٣ أطنان من الأوراق المتساقطة ،لصنع طن واحد من الورق ، بدلًا من قطع ١٧ شجرة متوسطة الحجم التى عادة تكون مطلوبة لصنع نفس الكمية من الورق العادى.





وأضافت أن هذه العملية اقل استهلاكا للمياه والكهرباء مقارنة بالتصنيع التقليدي.





وعقَّب "فالنتين فريتشكا "- مبتكر تدوير اوراق الشجر- أن أوراق الاشجار تطلق كميات كبيرة من غاز ثانى اكسيد الكربون خلال موسم تجدد الاشجار وعندما تسقط تبدأ بالتعفن وينبعث منها هذا الغاز ويؤثر بشكل كبير على الغلاف الجوي.





وأوضح "فريتشكا" أن ما يفعله فى المبادرة؛ هو حبس غاز ثانى اكسيد الكربون فى منتجات صديقة للبيئة، وفى نفس الوقت تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوي.



