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منوعات

بعد نقلها من جواره.. كلب يسحل بقرة جارته حتى الموت.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:40 ص
بقرة
بقرة
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عزة عاطف
تحوّل كلب أليف إلى حيوان شرس بمجرد أن رحلت بقرة جيرانه عن المنزل إلى مزرعة في مرتفعات كويكر بريدج لانكشاير، فبحث عنها وتتبعها حتى وجدها من بين 31 بقرة، وسحلها حتى الموت.

هاجم كلب من فصيلة الـ"روت وايلر"، بقرة حامل، وسحلها حتى الموت، عن طريق عض وجهها، ونزع لسانها، حتى ماتت.

وكان من المفترض أن تلد البقرة "ليكسي"، التي قامت إحدى العائلات بتربيتها حتى نهاية الشهر، ثم تعثرت العائلة ونقلتها إلى حقل في كويكر بريدج، حيث عاشت البقرة مع 31 بقرة وعجولًا أخرى.

وقالت سارة سيد 43 عامًا، وزوجها جيمس، صاحب البقرة، إن الكلب كان عنيفًا لدرجة لم يستطع أحد دخول الحقل حتى أطلق عليه مزارع محلي النار.

اتصل أحد السكان المحليين بالعائلة وأخبرهم بما يحدث، وعندما وصلوا إلى المزرعة وجدوا الأمر قد خرج عن السيطرة.

ووفقًا لروايتهم فقد كان الكلب ينقض ويزمجر عند البوابة، وبدا شريرًا للغاية دون معرفة السبب، ولم يتمكن أحد من الدخول إلى الحقل، وأمرت العائلة بإطلاق النار على الكلب. 

وقالت سارة- التي احتفظت بأبقار هايلاند كحيوانات أليفة على مدى السنوات الـ8 الماضية- إن أصحاب الكلب اعتذروا بشدة عن الهجوم ودفعوا التكاليف المترتبة على ذلك. 
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