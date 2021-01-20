إصابة ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، بالصوامعة شرق، في مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج .





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "كريمة ا ا"، 36 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "آية ع م"، 17 عامًا، طالبة، و"هبه ا م"، 16 عامًا، طالبة "نجلة عم الثانية"، وتقمن بناحية الصوامعة شرق بدائرة المركز، مصابات "حالة إعياء وقيئ"، إدعاء تناول طعام فاسد.





وبالانتقال والفحص وبسؤال زوج الأولى المدعو "عبد الناصر م ر"، 45 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابتهن عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



