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حوادث

إصابة ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي في سوهاج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:53 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصيبت ربة منزل وطالبتين بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، بالصوامعة شرق، في مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،  مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول "كريمة ا ا"، 36 عامًا، ربة منزل، ونجلتها "آية ع م"، 17 عامًا، طالبة، و"هبه ا م"، 16 عامًا، طالبة "نجلة عم الثانية"، وتقمن بناحية الصوامعة شرق بدائرة المركز، مصابات "حالة إعياء وقيئ"، إدعاء تناول طعام فاسد.

وبالانتقال والفحص وبسؤال زوج الأولى المدعو "عبد الناصر م ر"، 45 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابتهن عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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