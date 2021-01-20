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حوادث

ضبط 3 شباب بحوزتهم مخدرات في سوهاج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:14 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن من ضبط 3 شباب وبحوزتهم كمية المواد المخدرة المختلفة، مُتخذين من مركز جرجا والمنشأة ودائرة قسم أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط كل من "محمود وجمال ووائل"، وبحوزتهم 95 قطعة لمادة الحشيش المخدر و7 تذاكر لمادة الشابو وسلاح أبيض "مطواة".

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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