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مرأة

مع الشيبسي والذرة المقرمشة.. طريقة عمل غموس للرقائق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:50 ص
طريقة عمل غموس للرقائق
طريقة عمل غموس للرقائق
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آية التيجي
يمكن تقديم طريقة عمل غموس للرقائق الشيبسي والذرة المقرمشة، وهي أحد أنواع الغموس الشهية، والتي يحبها الأطفال والكبار أيضًا، وهو أيضًا مفيدة وصحية، وفيما يلي سنقوم لكم طريقة عمل غموس للرقائق.

وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٢٥ دقيقة
تكفي لـ : 12 شخص

وقال الشيف سنان بطرس عبر حسابه الرسمي، إنه عليك تجربة طريقة عمل غموس للرقائق، والتي يمكن تناولها مع الشيبسي أو رقائق الذرة بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل غموس للرقائق 

مقادير طريقة عمل غموس للرقائق :

16 أوقية كريمة حامضة
1 عبوة ( 2 أوقية ) صوص الرانش
3 أوقية لقيمات مرتديلا معلبة وليست في برطمان بلاستيك
كوب جبن شيدر مبشور

طريقة عمل غموس للرقائق 

1- اخلطي المكونات معًا، ويفضل أن تتركي الغموس في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل التقديم.
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