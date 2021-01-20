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منوعات

أوكار لتفخيخ عقول الصغار.. مشاهد غريبة للأطفال داخل الفصول ينشرها الحوثي في اليمن | فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:42 ص
اللطم
اللطم
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عزة عاطف
مازالت ميليشيا الحوثي تمارس سيطرتها العسكرية والفكرية على أجزاء من اليمن الشقيق، وقد وصلت سيطرتها الفكرية اليوم إلى عقول الأطفال؛ بهدف تنشئة جيل جديد ذو فكر متطرف.
ونشر وزير الإعلام اليمني «معمر الإرياني» مقطع فيديو غريب لأطفال يمنيين يضربون صدورهم، ضمن أساليب التلقين الطائفي الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على الأطفال في مناطق سيطرتها.

وعلّق وزير الإعلام اليمني، على الفيديو، قائلًا إنه يمثل مشهدا من مخطط الميليشيا لمسخ هوية اليمنيين ونشر الطقوس الخمينية الدخيلة.

وأضاف أنه يمثل أيضًا تجريفًا للعملية التعليمية وتحويل قاعات الدراسة الى أوكار لتفخيخ عقول الأطفال ومعامل لإنتاج المتطرفين والإرهابيين.

وتوالت التعليقات المتفاجئة بتلك المشاهد الغريبة والأفكار المتطرفة التي يتعلمها الأطفال في الفصول، مما جعل الإرياني يؤكد في سلسلة من التغريدات: "نجدد التحذير من تبعات هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وقيم التنوع والتعايش المذهبي بين اليمنيين، والتهديد الذي يمثله تنشئة جيل كامل على الأفكار الإرهابية المتطرفة وتحوله لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم".

وتساءل الإرياني حول سبب اعتراض البعض على قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وماذا عن موقفهم مما تقوم به الميليشيا من تدمير ممنهج لحاضر ومستقبل اليمنيين.

ودورهم في وقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق ملايين الأطفال وتسخيرهم قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وفق تعبيره.

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