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فن

نَفَسِي باخده بالعافية.. شبيهة زبيدة ثروت فاطمة هتلر تكشف تعرضها لأزمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:08 ص
شبيهة زبيدة ثروت
شبيهة زبيدة ثروت
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سعيد فراج
عادت فاطمة هتلر -شبيهة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت- إلى السوشيال ميديا مجددًا بعد أيام من اختفائها، وعلقت على أزمة التنمر التي تعرضت لها بسبب صوتها، التي أثيرت قبل أيام، كاشفة أنها كانت متوترة وتجد صعوبة في التنفس. 

وكتبت شبيهة زبيدة ثروت، عبر حسابها على فيسبوك: «صوتي اللي الكل ضحك عليه وع طريقه كلامي واني مبعرفش اتكلم؛ احب اوضح ليكم انا اتكلمت المكالمة بالعافية وكنت متوترة جدا، وصوتي انا تعبانة ونَفَسِي باخده بالعافية، وانتوا عارفين اني تعبانة، بلاش تريقه وكلام ملوش لزمه». 


يأتي ذلك بعدما أثارت فتاة شبيهة للفنانة زبيدة ثروت، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار صور لها تشبه فيها الفنانة الراحلة إلى حد كبير، وحظيت بتفاعل كبير بين النشطاء.

الفتاة شبيهة زبيدة ثروت، تُدعى فاطمة هتلر، وهي من محافظة الشرقية، وتدرس بالصف الثالث بكلية الآداب جامعة الأزهر، وعرفها أصدقاؤها بالجامعة بـ"شبيهة زبيدة ثروت".

جدير بالذكر أن زبيدة ثروت ولدت لأب ضابط وهي حفيدة السلطان العثماني حسين كمال الذي كان يحكم مصر، وكان يعارض بشدة دخولها مجال التمثيل لذلك التحقت بكلية الحقوق.

وكانت الفنانة زبيدة ثروت كشفت فى آخر لقاء لها قبل وفاتها عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، وسر انتمائها للعائلة المالكة، قائلة إن والدتها كانت شديدة جدًا، وفى يوم طلبت الأستاذة بمدرستها صورة لها، وعندما قالت لوالدتها عن طلب المدرسة انفعلت عليها.

وأكدت زبيدة أنها تنتسب للعائلة المالكة، وأن والدة أمها اسمها الأميرة زبيدة حسين كامل، موضحة أنها كانت تخفي انتسابها عن العالم كله لأنها دخلت المجال الفني في نفس العام الذى اندلعت فيه ثورة 1952م، خشيةً من البطش بها، وقالت: "فلوس أمى كلها اتصادرت، حتى الذهب الذى كانت ترتديه اتصادر"، مضيفة: "ماما بنت ناس ومتربية ومخبيتش حاجة".

وتابعت: "أنا مهملة أوى فى نفسي، ولا أطلب دكتور نهائيًا إلا لو كنت مريضة جدًا، واكتشفت إصابتى بالسرطان بالمصادفة"، مشيرة إلى أنها أصيبت بورم فى الظهر، ورفضت السفر إلى الخارج للعلاج.
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