في آخر يوم.. ترامب يحارب القراصنة بأمر تنفيذي أخير لحماية الأمن القومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لـ أمر تنفيذي أخير، عن أن الخدمات السحابية الأمريكية ستكون مطلوبة قريبًا للتحقق من هوية أي مستخدمين أجانب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.





وقال "ترامب" في إعلان الأمر التنفيذي، إنه "في غضون 180 يومًا من تاريخ هذا الأمر، سيقترح وزير التجارة لوائح الإشعار والتعليق التي تتطلب من موفري خدمات IaaS بالولايات المتحدة التحقق من هوية شخص أجنبي يحصل على حساب".





وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان منفصل إن هذا الأمر التنفيذي سيقلل من وصول الجهات الفاعلة الخبيثة إلى تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات الأمريكية لأغراض شائنة.





وأضاف أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه في ضوء التسلل السيبراني الأخير لشركة تكنولوجيا المعلومات SolarWinds.





وفي ديسمبر، ذكرت وسائل الإعلام أن العديد من الكيانات والشركات الحكومية الفيدرالية الأمريكية استُهدفت في هجوم إلكتروني ضخم بعد أن أفسدوا برنامج SolarWinds وألقوا باللوم على جهة أجنبية في الاختراق، بينما ألقى البعض باللوم على روسيا.





ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المزاعم بأن روسيا كانت وراء الهجوم الإلكتروني.