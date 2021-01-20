أسماء جلال تشارك جمهورها بصورة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـ صورة جديدة لها .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين : " حلوة اوي - زى القمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك".

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.





"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.



