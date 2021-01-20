ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسماء جلال تشارك جمهورها بصورة جديدة.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:55 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـ صورة جديدة لها 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين : "حلوة اوي - زى القمر - ما شاء الله - ربنا يحفظك".

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

العمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو