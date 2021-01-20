بلوظة وزبادي عالفحم.. حكاية آمنة في استمرار مشروع جدها

أسس محل لكلوك للبلوظة ومنتجات الالبان عام ١٩٣٦ و مازال الى الان يعمل دون توقف فتوارثته الأجيال الى وقتنا الحالى و بعد ان توقفت الكثير من المحلات عن انتاج البلوظة مازال ينتجها ولكن لا يعرفها الكثير من أبناء الجيل الحالى فهى حلوى قديمة من العصر الفاطمى إلى الان و يقع مكانه فى حى الجمالية.





و تعمل الان فيه أمنة من احفاد لكلوك فتخرجت من كلية تربية رياض اطفال و لكن وجدت نفسها تعشق العمل فى المحل و تهتم به و تمشى على خطى جدها و والدها فى صناعة البلوظة و الزبادى على الفحم الى وقتنا الحالى على الرغم من صناعته بالاجهزة الكهربائية الا انها تعشق صنعه على الفحم.





تقول امنة حسن البالغة من العمر ٣٤ عاما منذ ولادتى وانا فى المحل فكانت والدتى تساعد والدى فى المحل وانا اشاهدهم و اتعلم منهم اسس الصناعة و اكتسبت خبرتى الحالية.





وفى سؤالها عن اسباب عملها فى المحل قالت انها عملت فى مجال التدريس عاما كاملا ولكنها وجدت شيئا يجذبها للعمل فى المحل و ترك التدريس.





واوضحت فى حديثها ان جدها اول من قام بصنع الزبادى على الفحم وهى الطريقه البدائيه لصنع الزبادى وطريقة التسوية لها تستعين حرارتها من الفحم وذلك يعطيه طعم مختلف و يميزه ومازالت تعمل بتلك الطريقه الى الان حفاظا على الطعم الاصلى لهم و اعجبت الناس و ردود افعالهم كانت ان الطعم ارجعهم ٢٠ سنة الى الماضى.





و تابعت قائلة انها تمتاز بتقديم البلوظة فلا يقدمها مكان اخر وهى حلوى تشبه المهلبية تتكون من لبن و نشا و يتم تسويتها بطريقه خاصة تقدم مع الفواكه فلا يعرفها الكثير من جيل التسعينات والالفينات وعند تذوقهم لها تعجبهم و يقدموا على شرائها.













وتحلم بان يكبر مشروع جدها و ان تقوم بفتح فروع جديدة فهى مازالت تحى تراث قديم لحلوى البلوظة بعد انقراضها.