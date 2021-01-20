قبيل تنصيب بايدن.. فيس بوك تحظر إعلانات الأسلحة حتى 22 يناير

حدثت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، إعداداتها الخاصة بالاستعداد ليوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتشمل حظرًا مؤقتًا على الإعلانات التي تروج لملحقات الأسلحة ومعدات الحماية على الأقل حتى 22 يناير "بدافع الحذر الشديد".





وقالت الشركة – في بيان - "نحن بالفعل نحظر الإعلانات عن الأسلحة والذخيرة وتحسينات الأسلحة مثل كاتمات الصوت. لكننا سنحظر الآن أيضًا إعلانات الملحقات مثل خزائن الأسلحة والسترات وحافظات البنادق في الولايات المتحدة".





ويأتي الحظر بعد تعرض "فيسبوك" لانتقادات لسماحها بنشر منشورات عبر منصاتها تروج للهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.





ووفقا لموقع "بازفييد" التقني، ظهرت إعلانات المعدات العسكرية مثل الدروع الواقية للبدن وحافظات الأسلحة بجوار منشورات منصتي "فيسبوك" و"إنستاجرام" التي تناولت التمرد في مبنى الكابيتول والتي تضمنت دعوات للعنف.





وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد كتبت رسالة إلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، حثت فيها الشركة على "تطوير وتنفيذ سياسة عبر منصة (فيسبوك) تحظر بشكل دائم إعلانات المنتجات المصممة أساسًا للاستخدام في العمليات التكتيكية المميتة والقتال المسلح."





وشددت "فيسبوك" سياساتها وسط مخاوف من احتمال حدوث المزيد من العنف في العاصمة الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم، 20 يناير.