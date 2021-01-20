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محافظات

مع بدء موسم هطول الأمطار في سيناء.. تجهيز سيناريوهات لمواجهة السيول

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:13 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تتعرض محافظة شمال سيناء،  إلى هطول امطار متفرقة علي معظم أنحاء المحافظة، حيث تشهد المحافظة انخفاض في درجات الحرارة ورياحا باردة أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية.

وقد  تقرر استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة. 

واكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على استعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.. مؤكدا المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة (الري والطرق والأرصاد الجوية، حيث  تم تشكيل غرفة العمليات بمحافظة شمال سيناء للقيام بالاتصال بغرف العمليات بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية لمتابعة تطورات السيول .. 


كما تم وضع كافة أجهزة ومرافق وخدمات المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى طارئ 


وفي نفس السياق ،وضعت محافظة شمال سيناء خطة وسيناريو لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية .. وخاصة السيول المحتملة فى فصل الشتاء المقبل .


وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ  محافظ شمال سيناء، أنه تم وضع خطة لمواجه حدوث السيول المحتملة فى فصل الشتاء ،وذلك بتنفيذ  سيناريو كامل عن موقف السيول .


وأعلن المحافظ، أن السيناريو يتضمن كيفية مواجهة السيول المحتملة،والإمكانات المطلوبة حتى يتم التنسيق مع بعض الوزارات والأجهزة المعنية لتوفير تلك المطالب .مع تحديد المعوقات والمشاكل المتنوعة .. وعلي أن يكون جاهزًا للتنفيذ خلال شهر .


وطالب المحافظ المديريات والادارات المعنية بالاستفادة من الامكانات المتاحة .. الى جانب الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .. مع رفع كفاءة الامكانات المتاحة والتي تحتاج الي رفع كفاءة ، وامكانية الاستعانة بمحافظات الجوار .


واكدد المحافظ ، مجددًا علي سرعة تطهير مجري وادي العريش وازالة إية عوائق به وتطهير فتحات الكباري بالعريش بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذا تطهير سدود الروافعة والكرم وطلعة البدن .. مع امكانية الاستفادة من مياه السيول .


كما اكد المحافظ علي إنشاء مصدات "سدود إعاقة"   لتحويل مسار مياه السيول لري المساحات الزراعية وحماية المدن والقري والزراعات من مخاطر مياه السيول بمنطقة وسط سيناء  .. مع تطهير وتسليك بالوعات تصريف المياه فى مدينة العريش ، ووضع مصدات ترابية للمناطق المنخفضة .


وأعطي المحافظ توجيهاته بعمل حملات توعويه للمواطنين عن السيول وطريقة التعامل معها والاستعداد لها من خلال الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة وشبكات التواصل الاجتماعي والمساجد والمدارس اقرا أيضا:




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