الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب في البحر الأحمر | اعرف السبب

ذكر موقع "والاه" العبري أن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التأهب لدى قواته في منطقة البحر الأحمر.

وبحسب الموقع العبري، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر في ظل التوترات مع إيران، خوفا من رد انتقامي قد تنفذه القوات الإيرانية.

وأشار "والاه" إلى أن المسئولين في مؤسسة الأمن يقدرون بأن إيران تبحث عن وسيلة للانتقام لمقتل سليماني وزاده، وفي ضوء ذلك وضع الجيش الإسرائيلي عدة وحدات عسكرية في حالة تأهب قصوى.

وأكد مسؤولون أمنيون كبار أن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت مؤخرًا من البحر المتوسط ​​عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع تحت الماء.

وبحسب المصادر فإن نقل الغواصة إلى البحر الأحمر جاء استجابة للتحدي الأمني ​​في المنطقة، وتشكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات.