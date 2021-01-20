لجميع الأعمار.. تمارين سهلة وبسيطة للتخلص من مشاكل الظهر.. فيديو

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية الظهر لتجنب مشاكل آلام الظهر، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.





وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.



