السيدة الأولى والمستشارة.. صراع مريب داخل البيت الأبيض خلال حكم ترامب

خلال رحلته الرئاسية وما قبلها كان أهم شخص في حياة دونالد ترامب هما المقربتان منه، الزوجة "ميلانيا"، والابنة الكبرى "إيفانكا"، التي عرف عنهما في دوائر البيت الأبيض على أنهما الوحيدتان على هذا الكوكب اللتان لديهما القدرة على الوصول إلى الرئيس الأمريكي.





ولكن على الرغم من أن علاقات كل منهما مع ترامب قد تكون قوية ، فمن المعروف على نطاق واسع أن المرأتين تكرهان بعضهما البعض تمامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





تتعمق كراهيتهم التاريخية مع السيدة الأولى التي وصفت "إيفانكا" بأنها ثعبان، بينما يبدو أن ابنة الرئيس مستعدة لفعل أي شيء لتقييد زوجة والدها.





وقال مصدر لصحيفة ديلي ستار: "قبل تولي ترامب الرئاسة وخلال عيشه مع أسرته في نيويورك، نادرا ما كانت طرق ميلانيا وإيفانكا تتقاطع، كانت لديهما حياتهم المنفصلة، ولكن بعد فوز دونالد في الانتخابات ، أصبحت التوترات بينهما تغذيها المنشطات".





وأضاف المصدر:"بصفتها السيدة الأولى ، شعرت ميلانيا أن إيفانكا تحاول أن تحل محلها، بالنسبة لإيفانكا ، كانت ميلانيا عائقًا أمام ما أرادت تحقيقه".





ووفقًا لأقرب صديق لميلانيا "ستيفاني وينستون وولكوف"، يمكن إرجاع الكثير من كراهيتهم إلى الأيام الأولى لإدارة ترامب عندما كانت لا تزال تعيش في نيويورك، ويبدو أن إيفانكا كانت تنظر إلى الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو المقر الخاص لجميع السيدات الأوائل.





وقد ورد أن إيفانكا اقترحت إعادة تسمية "مكتب السيدة الأولى" إلى "مكتب العائلة الأول" تمهيدًا للأربع سنوات القادمة حتى تضع قدمها داخل الجناح، ولكن لم يطرأ تغير على اسم الجناح أو فاز والدها بالـ 4 سنوات القادمة.









مما أدى ذلك إلى قيام السيدة ترامب بخوض صراعها على السلطة ، مستهزئة بابنة الرئيس المفضلة والتي تلقب ب أميرته، خلال تبؤها السيدة الأولى ، نفذت ميلانيا مشاريعها الخاصة على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنها كانت المرأة الأكثر فاعلية التي شغلت هذا الدور على الإطلاق.





في هذه الأثناء نصب "ترامب" ابنته "إيفانكا" مستشارة للرئيس ومدير مكتب المبادرات الاقتصادية وريادة الأعمال منذ عام 2017، لقد دفع والدها ، الذي قال ذات مرة إنها إذا لم تكن ابنته "من المحتمل أن يواعدها" ، لمناصرتها مرارًا وتكرارًا كرئيسة مستقبلية.