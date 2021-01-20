التعليم العالي تعلن تنفيذ الضبطية القضائية لتشميع المعاهد غير المرخصة.. ونواب: الإعلام عليه مسئولية بالتوعية تجاه هذا الشأن.. ومطالب بآلية تنظم مصروفات الجامعات الخاصة

رئيس تعليم النواب يطالب بمنح المعاهد غير المرخصة فرصة لتوفيق أوضاعها قبل الإغلاق الفوري

‎برلماني: قرار تشميع المعاهد غير المرخصة يحمي مستقبل الطلاب بالمقام الأول

‎أبرزها رسوم التقديم.. برلمانية تطالب بآلية لتنظيم مصروفات الجامعات









‎أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.









‎وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إن الوزارة ليست جهة أمنية، ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، وأضاف: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية".









‎في البداية، قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن هناك مغالاة بمصروفات الجامعات الخاصة، الأمر الذي يشكل مزيدا من الأعباء على أولياء الأمور، ويتطلب وضع ضوابط ومعايير تنظم شئون الاالتحاق بهذه الجامعات، معقبة: "ده رسوم الأبلكيشن الخاصة بالتقديم وصلت لـ 2500 وممكن الطالب يترفض فبالتالي مش بيستردهم".









‎وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار لمصروفات الإقامة بالنسبة للطلاب المغتربين الذين ينتموا للجامعات الخاصة أي إعادة النظر كليا في شئون المصروفات مع الحفاظ لنسبة ربح مقبولة لمالكي هذه الجامعات.









‎وطالبت "عبد العاطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة إقرار مادة علمية بحثية بأعوام المرحلة الجامعية، وذلك بعد أن وجدت أفكار مشروعات بحثية تمتاز بالابتكار والإبداع وأيضا من أجل تنمية مهارات الطلاب على مستويات التفكير العلمي ومنهجية الأبحاث بما يخدم متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.









‎وعن قصة معاهد "بير السلم"، أوضحت النائبة أن وزارة التعليم العالي لديها بالفعل قاعدة بيانات إلكترونية ملحق بها جميع المعاهد والأكاديميات المعتمدة، لافتة إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبرى في توعية المواطنين بالاحتياطات اللازم اتخاذها في حالات التوجه إلى التعليم الجامعي الخاص، بجانب قيام أولياء الأمور بأنفسهم بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالوزارة عن أي منشأة تعليمية غير مرخصة.









من جانبه، قال النائب سامي هشام، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن وزارة التعليم العالي دائما تشن حملات ضبط للمعاهد غير المرخصة والقيام بتشمعيها، وذلك من قبل اللجان المعنية بها بهذا الشأن في إطار حماية الطلاب ورصد السلوكيات المخالفة للقانون في حالة عدم إستخراج تراخيص بإدارة أي منشأة تعليمية.









‎وأضاف "هاشم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا بد من إعطاء فرصة للقائمين بأعمال هذه المعاهد من أجل توفيق أوضاعهم والإنضمام بالتبعية الرسمية بالوزارة ثم عمل جميع الإجراءات المطلوبة، والتي تعمل علي مواصلة نشاطهم بشكل قانوني، لافتا إلى أن الغلق حل صارم ولكن أحيانا تكون هذه المشروعات استثمارية تعليمية تخدم الطلاب الذين لم توفقهم درجاتهم في الالتحاق بجامعة حكومية.









‎ونوه عضو مجلس النواب، إلى حتمية وجود مستشفى تابع بكل كلية للطب بالجامعات الخاصة، وذلك من أجل التدريب العملي المستمر، فضلا عن حصول الطالب على مزايا تتلاءم مع قيمة الأموال المدفوعة للانضمام أي تساوي المميزات مع القيمة.









‎في سياق متصل، أشاد النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بجهود الوزارة في تنفيذ الضبطية القضائية حيال المعاهد غير المرخصة، وذلك من أجل مكافحة طرق الكسب غير المشروع على حساب الطلاب واتخاذ العملية التعليمية مجال للربح بطريقة بحتة.









‎وقال "المندوه"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قرار تشميع وإغلاق هذه المعاهد يسهم في الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي بالمقام الأول، وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة منهم لا تقوم على المنهجية المعتمدة بالوزارة لأساليب التعليم، كما تفتقد إلى المواصفات القياسية التي تحدد مدى تأهليها لتكون منشأة تعليمية رسمية موثوق بها.









‎وأضاف: "كما تعمل الجهات المعنية بالوزارة على قدم وساق بتتبع جميع المعاهد والأكاديميات من خلال شكاوى المواطنين، إضافة إلى رصدهم من خلال الإعلانات التي يطلقونها إلكترونيا".









‎وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.









‎وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.