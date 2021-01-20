التعليم العالي تعلن تنفيذ الضبطية القضائية لتشميع المعاهد غير المرخصة.. ونواب: الإعلام عليه مسئولية بالتوعية تجاه هذا الشأن.. ومطالب بآلية تنظم مصروفات الجامعات الخاصة

- رئيس تعليم النواب يطالب بمنح المعاهد غير المرخصة فرصة لتوفيق أوضاعها قبل الإغلاق الفوري
- برلماني: قرار تشميع المعاهد غير المرخصة يحمي مستقبل الطلاب بالمقام الأول
- أبرزها رسوم التقديم.. برلمانية تطالب بآلية لتنظيم مصروفات الجامعات
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، إن الوزارة ليست جهة أمنية، ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، وأضاف: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية".
في البداية، قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن هناك مغالاة بمصروفات الجامعات الخاصة، الأمر الذي يشكل مزيدا من الأعباء على أولياء الأمور، ويتطلب وضع ضوابط ومعايير تنظم شئون الاالتحاق بهذه الجامعات، معقبة: "ده رسوم الأبلكيشن الخاصة بالتقديم وصلت لـ 2500 وممكن الطالب يترفض فبالتالي مش بيستردهم".
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار لمصروفات الإقامة بالنسبة للطلاب المغتربين الذين ينتموا للجامعات الخاصة أي إعادة النظر كليا في شئون المصروفات مع الحفاظ لنسبة ربح مقبولة لمالكي هذه الجامعات.
وطالبت "عبد العاطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة إقرار مادة علمية بحثية بأعوام المرحلة الجامعية، وذلك بعد أن وجدت أفكار مشروعات بحثية تمتاز بالابتكار والإبداع وأيضا من أجل تنمية مهارات الطلاب على مستويات التفكير العلمي ومنهجية الأبحاث بما يخدم متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
وعن قصة معاهد "بير السلم"، أوضحت النائبة أن وزارة التعليم العالي لديها بالفعل قاعدة بيانات إلكترونية ملحق بها جميع المعاهد والأكاديميات المعتمدة، لافتة إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبرى في توعية المواطنين بالاحتياطات اللازم اتخاذها في حالات التوجه إلى التعليم الجامعي الخاص، بجانب قيام أولياء الأمور بأنفسهم بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالوزارة عن أي منشأة تعليمية غير مرخصة.
من جانبه، قال النائب سامي هشام، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن وزارة التعليم العالي دائما تشن حملات ضبط للمعاهد غير المرخصة والقيام بتشمعيها، وذلك من قبل اللجان المعنية بها بهذا الشأن في إطار حماية الطلاب ورصد السلوكيات المخالفة للقانون في حالة عدم إستخراج تراخيص بإدارة أي منشأة تعليمية.
وأضاف "هاشم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا بد من إعطاء فرصة للقائمين بأعمال هذه المعاهد من أجل توفيق أوضاعهم والإنضمام بالتبعية الرسمية بالوزارة ثم عمل جميع الإجراءات المطلوبة، والتي تعمل علي مواصلة نشاطهم بشكل قانوني، لافتا إلى أن الغلق حل صارم ولكن أحيانا تكون هذه المشروعات استثمارية تعليمية تخدم الطلاب الذين لم توفقهم درجاتهم في الالتحاق بجامعة حكومية.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى حتمية وجود مستشفى تابع بكل كلية للطب بالجامعات الخاصة، وذلك من أجل التدريب العملي المستمر، فضلا عن حصول الطالب على مزايا تتلاءم مع قيمة الأموال المدفوعة للانضمام أي تساوي المميزات مع القيمة.
في سياق متصل، أشاد النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بجهود الوزارة في تنفيذ الضبطية القضائية حيال المعاهد غير المرخصة، وذلك من أجل مكافحة طرق الكسب غير المشروع على حساب الطلاب واتخاذ العملية التعليمية مجال للربح بطريقة بحتة.
وقال "المندوه"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قرار تشميع وإغلاق هذه المعاهد يسهم في الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي بالمقام الأول، وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة منهم لا تقوم على المنهجية المعتمدة بالوزارة لأساليب التعليم، كما تفتقد إلى المواصفات القياسية التي تحدد مدى تأهليها لتكون منشأة تعليمية رسمية موثوق بها.
وأضاف: "كما تعمل الجهات المعنية بالوزارة على قدم وساق بتتبع جميع المعاهد والأكاديميات من خلال شكاوى المواطنين، إضافة إلى رصدهم من خلال الإعلانات التي يطلقونها إلكترونيا".
وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.
وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.