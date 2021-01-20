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أحمد فاروق: وضع رؤية مستقبلية للنهوض بمنظومة المخلفات في جميع المحافظات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:12 ص
جهاز تنظيم المخلفات
جهاز تنظيم المخلفات
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن مشروع تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات يعتبر مشروع مهم ومكلف بالفعل، مشيرا إلى أنه تم عمل مخططات لكل محافظة من المحافظات شملت الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة من الألف للياء.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه يتم توفير كل ما يتاح من معدات وأفراد ومدافن ومحطات وسيطة ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بمنظومة المخلفات، موضحا أنه فى الأساس يجب البدأ فى البنية التحتية لها.

وتابع أن القيادة السياسية شجعت الجهاز بحيث أنه تم البدء فى وضع أولويات فى محافظات تم البدء فيها، لافتا إلى أنه تم البدء فى 26 مدفن و15 محطة وسيطة و3 مصانع تدوير، إضافة إلى رفع تراكمات كبيرة جدا موجودة ببعض المحافظات والتى سببت بؤر تلوث.

وأكد أنه تم البدء بالتنظيم ببروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية والتخطيط والجهات الأخرى مثل الهيئة العربية للتصنيع أو الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

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