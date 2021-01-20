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فن

كنت أي كلام.. شاهد اعترافات اسما شريف منير لمتابعيها عن تغيير طريقتها في الملابس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:19 ص
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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ندى فكري
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورا جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت اسما علي الصور قائلة :" بقالي شوية بغير في طريقة لبسي وبجرب حاجات كنت بشوفها وحبه شكلها علي الناس بس كنت بحس انها مش ليا، فا فيوم قومت شقلبت دولابي وقعدت اشوف طرق تانية البس بيها مش بالطريقة اللي متعوده عليه، اصلي بعيد عنكم كنت بتعامل مع اللبس زي اليونيفورم كل حاجه ليها طقم ؛البنك، السوپر ماركت، مدرسة بنتي...بكسل ادور علي لبس او خلقي بيضيق، اهم حاجه اني ابقي مرتاحة وخلاص بس انا كنت اي كلام وفعلًا مكسله، لاني ممكن البس لبس مريح وشكله حلو والموضوع مش غلس خالص ويمكن عشان خست شويه فا البس ريح كده ومبقتش شايلة هم زي الاول، بقيت بستمتع لما بجرب حاجات مختلفة وفي موضوع تاني في موضوع علاقتي ب اللبس و 
ده اللي سهل عليا مليون حاجه".

وتابعت :" بس ده عايز ڤيديو طويل مش كابشن خالص هصوروا قريب...انا بقي عايزه اعرف علاقتكم ب البس؟ بحب أسألكم عشان اعرفكم زي ما انتوا عرفني..بحبكم اوي".

ونالت صورتها إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات  ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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