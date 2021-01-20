واشنطن: إصابة 19 ضابطا من شرطة الكابيتول بكورونا بعد اقتحام الكونجرس

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة ما لا يقل عن 19 من ضباط شرطة الكابيتول بفيروس كورونا، تم اكتشافها من خلال تتبع المخالطين.









وأكدت السلطات، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن ذلك جاء بعد أن هاجمت مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حيث إن معظمهم كانوا لا يرتدون أقنعة عند اقتحامهم الكونجرس".







