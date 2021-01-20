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أخبار العالم

استطلاع: أغلب الأمريكيين راضون عن أداء بايدن في الفترة الانتقالية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أظهر استطلاع حديث للرأي، أن أغلب الأمريكيين راضون عن أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب مع الفترة الانتقالية المضطربة بالولايات المتحدة.
وأشار الاستطلاع، الذي أجراه تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي وبثت نتائجه إلى أن نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع يرون أداء بايدن جيدا خلال تلك الفترة التي شابتها مزاعم بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، فضلا عن اشتداد جائحة كورونا وأحداث العنف بمقر الكونجرس.
وفي المقابل، أعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لأداء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان استطلاع آخر أجراه تلفزيون (إن بي سي نيوز) الأمريكي، أمس، أظهر أن أغلب الناخبين المسجلين بنسبة 60% يرضون عن أداء بايدن خلال الفترة الانتقالية بينما كانت النسبة 51% في استطلاع ثالث للإذاعة الأمريكية. 


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