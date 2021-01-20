ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الشهداء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع، إن مجلس النواب وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الشهداء من باب المسئولية المجتمعية تجاه أسر الشهداء.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون يتضمن شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين فقط، موضحا أنه تم تعديل المادة السابعة من أجل ان يكون نصفها هو إضافة قيمة 5 جنيهات على الخدمات والمستندات التى تصدر من الجهات العامة وهيئات قطاع الأعمال والشركات والشركات التى تملكها الدولة بنسبة أكبر من 50% .

وتابع أنه تم تعديل المادة 8 بند واحد التى أثارت جدلا كبيرا جدا وهو أنه يخصم نسبة 5 من العشر ألاف بمعدل خمسة جنيهات، لافتا إلى أن الشهيد ضحى بنفسه من أجل كل الشعب.

وأكد أنه يجب  أن نوفر لأسر الشهداء جميع الخدمات الصحية والتعليم وحتى الرياضية، مما يعد أقل شئ يتم تقديمه، حيث أن كل ما تم تعديله فى سبيل المحافظة على حقوق أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وحث المشاركة المجتمعية على زيادة الوعى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مزايا جديدة لـ أسر الشُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.. تعرف عليها

ضريبة 5 جنيهات على هذه الخدمات .. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء

جلسة تاريخية.. علاء عابد: قانون صندوق الشهداء تكريم لأسرهم

نائب التنسيقية يطالب بإرجاء مناقشة قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء

مقترح برلماني بخصم راتب شهر من النواب لصالح صندوق تكريم الشهداء

رحاب عبد الغني تطالب بتأجيل الموافقة على تعديلات قانون أسر الشهداء المقدم من الحكومة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تعرف على عدد زيجاتها

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

على رأسهم محمد علي كلاي.. ترامب يأمر بإنشاء حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين

حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

الزمالك يقترب من ضم مهاجم برتغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة