النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الشهداء

قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع، إن مجلس النواب وافق بشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الشهداء من باب المسئولية المجتمعية تجاه أسر الشهداء.





وأضاف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون يتضمن شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين فقط، موضحا أنه تم تعديل المادة السابعة من أجل ان يكون نصفها هو إضافة قيمة 5 جنيهات على الخدمات والمستندات التى تصدر من الجهات العامة وهيئات قطاع الأعمال والشركات والشركات التى تملكها الدولة بنسبة أكبر من 50% .





وتابع أنه تم تعديل المادة 8 بند واحد التى أثارت جدلا كبيرا جدا وهو أنه يخصم نسبة 5 من العشر ألاف بمعدل خمسة جنيهات، لافتا إلى أن الشهيد ضحى بنفسه من أجل كل الشعب.





وأكد أنه يجب أن نوفر لأسر الشهداء جميع الخدمات الصحية والتعليم وحتى الرياضية، مما يعد أقل شئ يتم تقديمه، حيث أن كل ما تم تعديله فى سبيل المحافظة على حقوق أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وحث المشاركة المجتمعية على زيادة الوعى.