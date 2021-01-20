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فن

نيكول سابا عن الحجر المنزلي: عم يخطف عمرنا وأحلى سنين حياتنا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:42 ص
نيكول سابا
نيكول سابا
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ندى فكري
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جديدة لها  من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت نيكول سابا، على الصورة  قائلة: "ايه نعم.. ولا تزال ايام وليالي الحجر المنزلي مستمرة.. وسمّرتنا معها كأنو الوقت واقف محلّو بس الفرق عم يخطف عمرنا واحلى سنين حياتنا.. الله يقطّع هالايام على خير ونخلص منها على خير..انتبهوا على حالكن". 

يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا. 
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