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أخبار العالم

في أسوأ تفشي للوباء منذ مارس.. العاصمة الصينية تشدد القيود وتغلق المقاطعات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:34 ص
العاصمة الصينية تشدد
العاصمة الصينية تشدد القيود وتغلق المقاطعات
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دعاء أبوهشيمة
قررت الصين، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق جزئي في 5 مقاطعات بالعاصمة بكين، وذلك بعد تسجيل إصابات بكورونا.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فقد عززت حكومة مدينة بكين قواعد الحجر الصحي للمسافرين الأجانب بعد أن سجلت البلاد أكثر من 100 حالة جديدة كل يوم خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن سلطات بكين أعلنت في مؤتمر صحفي يوم أمس  الثلاثاء أنه سيتعين على الأجانب اتخاذ تدابير إدارة صحية بعد هبوطهم في المدينة. وتشمل ذلك 14 يومًا من الحجر الصحي في الفندق ، تليها سبعة أيام من الحجر الصحي المنزلي ، وفترة مراقبة صحية لمدة سبعة أيام حيث لم يتمكنوا من حضور التجمعات العامة.

وفي السابق ، لم يكن المسافرون مضطرين إلى الخضوع لفترة المراقبة الصحية الإضافية البالغة سبعة أيام.

قالت بكين إنها ستحقق مع جميع الأفراد الذين دخلوا المدينة من الخارج اعتبارًا من 10 ديسمبر وأغلقت محطة مترو أنفاق بعد الإبلاغ عن أكبر قفزة يومية في حالات COVID-19 الجديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتأتي هذه الإجراءات وسط ما أصبح أخطر تفشي لـ كوفيد-19 في البلاد منذ مارس 2020. كما أنه يسبق موسم عطلة رأس السنة القمرية الصيني الجديد في فبراير، حيث يسافر مئات الملايين، مما يثير مخاوف من حدوث موجة كبيرة أخرى من الفيروس وإعادة البلاد إلى طريق مسدود منهك.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 103 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 88 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ومن بين الإصابات المحلية، تم الإبلاغ عن 46 حالة في مقاطعة جيلين و19 حالة في مقاطعة خبي و16 حالة في مقاطعة هيلونججيانج وسبع حالات في بكين.
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