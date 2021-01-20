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محافظات

صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم الاربعاءعن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني .

واضاف وكيل الوزارة انه تعافي اليوم  حوالي 8 حالات  بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

 كما تقدم وكيل الوزارة  بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنةخلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد  داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية. 

 وناشد وكيل الوزارة  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر انه تم تشكيل  85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة  بواقع 51 فريق متابعة عن طريق  الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة   حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.
صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا
صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا
صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا
صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا
صحة الدقهلية تعلن ارتفاع نسبة التعافي بين حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا
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